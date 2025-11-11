Perché Chiesa non va in Nazionale? Gazzetta: “Non si tratta di un Acerbi bis ma…”

Gattuso parla di "problemi" e non lo convoca in vista delle due partite del girone di qualificazione: ma non c'è nessuna rottura

Matteo Pifferi Redattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 15:16)

Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, ha spiegato, senza però entrare nel dettaglio, il motivo della non convocazione di Federico Chiesa: Io parlo spesso con lui e bisogna rispettare le scelte, le problematiche che ognuno di noi ha. Io so bene cosa ci diciamo, devo rispettare ciò che mi dice il giocatore. Altro non posso dire, ma la verità è questa. E' assente per sua scelta".

"Non è un nuovo caso-Acerbi, per intenderci. Nessuna ribellione o nessun rifiuto come accaduto, ad esempio, nel recente passato quando sulla scena è entrato il no di chi convocato e rimasto a casa. Chiesa non è stato convocato per il semplice motivo che la linea azzurra si è interrotta poco prima del telegramma che avvisasse il Liverpool della sua chiamata in Nazionale", scrive La Gazzetta dello Sport.

Chiesa finora in stagione ha giocato solo 117' e con la Nazionale ha saltato le convocazioni di settembre e ottobre. "A casa, in Inghilterra, Chiesa non è ancora lui. A casa, a Coverciano, lo avrebbero accolto come si fa con un ragazzo che sa cosa significa mettersi addosso la maglia dell’Italia: le porte del quartier generale della nostra Nazionale restano aperte, spalancate, ma, prima, ci sono “problemi…” da risolvere. Il tempo può essere il miglior alleato, la consapevolezza di non essere messo ai margini anche: Gattuso aspetta e mentre aspetta tiene accesa la linea azzurra", spiega la Rosea.