“Thuram ha fatto l’ultimo step, è molto bravo anche in area di rigore e mi piace ancora di più di Lautaro, per me è il più forte in Serie A. L’Inter ha i due centravanti più forti del campionato.

Chivu? I veri problemi sono stati all’inizio per me, con lo spogliatoio: il modo di giocare, la batosta di Champions, poi ha preso in mano lo spogliatoio e sono stati bravi quelli dello scorso anno a rimettersi in carreggiata. Chivu mi piace molto come parla, si è preso colpe non sue dopo la Champions per dire. Akanji è fondamentale ragazzi, il suo arrivo è importantissimo. Bravi anche i due giovani davanti, Bonny e Pio Esposito”.