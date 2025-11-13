Nel corso del programma iAMsport LIVE, l'allenatore Ionuț Chirila ha parlato della scelta dell'Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu. "Sai perché è stato scelto dall'Inter? Non perché fosse una leggenda come giocatore dell'Inter, ma per la sua carriera, che l'Inter ha monitorato, vedendo cosa faceva con i giovani e con la Primavera. L'Inter gli è stata affidata non perché fosse Chivu né per la sua immagine di giocatore. Lì ci sono dei professionisti: i direttori sportivi e i presidenti in Italia hanno seguito attentamente la sua carriera e l'hanno analizzata nei dettagli".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Chirila: “Vi spiego perché l’Inter ha scelto Chivu. Lui è stato intelligente perché aveva…”
ultimora
Chirila: “Vi spiego perché l’Inter ha scelto Chivu. Lui è stato intelligente perché aveva…”
Nel corso del programma iAMsport LIVE, l'allenatore ha parlato della scelta dell'Inter di affidare la panchina a Chivu
"Chivu è stato intelligente, perché aveva un nome così importante che qualsiasi squadra del campionato rumeno avrebbe ingaggiato, ma non sarebbe mai arrivato all'Inter. È stato estremamente intelligente perché ha detto: 'Questa è la mia strada'".
(Iamsport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA