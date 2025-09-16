Due finali raggiunte in tre anni, eppure il 5-0 subito ha trasformato l’argomento Champions in una sorta di tabù in casa Inter. Una cicatrice che pesa nella testa dei tifosi e dei giocatori. Lo ha ammesso anche Lautaro Martinez in un’intervista a France Football: "È una ferita che deve guarire".

"Lo scorso anno, i nerazzurri eliminarono Bayern e Barcellona. E non è certo loro responsabilità se i catalani furono tatticamente incauti a San Siro. È un periodo in cui tutto sembra fosco. Ma l’Inter è squadra di valore, molto temuta in Champions. Due anni fa, Akanji giocò la prima finale col City. Oggi è nerazzurro. Bastoni e Barella sono due tra i calciatori più europei che abbiamo: non avrebbero problemi a giocare in Premier League", si legge sul Corriere dello Sport.