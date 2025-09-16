Due finali raggiunte in tre anni, eppure il 5-0 subito ha trasformato l’argomento Champions in una sorta di tabù in casa Inter. Una cicatrice che pesa nella testa dei tifosi e dei giocatori. Lo ha ammesso anche Lautaro Martinez in un’intervista a France Football: "È una ferita che deve guarire".
Inter, la Champions come ferita e opportunità: deve credere più in sé stessa. Chivu deve…
"Lo scorso anno, i nerazzurri eliminarono Bayern e Barcellona. E non è certo loro responsabilità se i catalani furono tatticamente incauti a San Siro. È un periodo in cui tutto sembra fosco. Ma l’Inter è squadra di valore, molto temuta in Champions. Due anni fa, Akanji giocò la prima finale col City. Oggi è nerazzurro. Bastoni e Barella sono due tra i calciatori più europei che abbiamo: non avrebbero problemi a giocare in Premier League", si legge sul Corriere dello Sport.
"Il centrocampo è il reparto in cui Chivu deve al più presto far crescere e sperimentare le seconde linee. L’attacco non ha bisogno di presentazioni. L’Inter deve solo cominciare a credere di più in sé stessa. Quel 5-0 le ha sottratto certezze. Ma quel che la Champions ha tolto, la Champions può restituire. Di positivo c’è che le sfide più complicate (Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, Dortmund), arriveranno dalla quinta partita in poi: un segnale positivo".
