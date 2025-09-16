Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Psg, Marten De Roon ha parlato in conferenza stampa. Inevitabile una domanda sulla situazione di Ademola Lookman: "Arrivo con altri pensieri rispetto all’ultima volta qui. Era un ambiente diverso, il 2020, ora gli stadi sono pieni. Giochiamo contro la squadra più forte d’Europa, hanno tanta velocità, giocatori di livello, dobbiamo dare il massimo e avere la fame per fare il risultato".