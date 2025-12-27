"Ci sono partite importanti da giocare, poi ci sono quelle che indirizzano l'andamento di una squadra in quella stagione"

"Sono stati mesi difficili, soprattutto all'inizio, per il vissuto e il finale della stagione scorsa. Abbiamo fatto di tutto per metterci di nuovo sulla strada giusta per essere competitivi. Abbiamo lavorato sodo, lasciato alle spalle le delusioni del passato. Ci siamo messi in carreggiata, abbiamo provato fin dall'inizio ad aggiungere cose che servivano a questo gruppo, sia tatticamente sia dal punto di vista mentale".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta.

"Non siamo perfetti ma stiamo cercando di migliorare gli aspetti che indirizzano l'andamento di una stagione. Dobbiamo essere più forti delle frustrazioni e anche delle ingiustizie, di come siamo visti noi da fuori. Stiamo combattendo per migliorare, come motivazione e come responsabilità - ha aggiunto -.

Ci sono partite importanti da giocare, poi ci sono quelle che indirizzano l'andamento di una squadra in quella stagione. Per noi sono tutte importanti, questa è la mentalità dell'Inter. Non si va mai in campo pensando che sia facile, dobbiamo essere sempre all'altezza".