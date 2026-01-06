L'ultima giornata di campionato ha emesso alcuni verdetti, il più importante è che con ogni probabilità lo scudetto se lo giocheranno in tre

Gianni Pampinella Redattore 6 gennaio 2026 (modifica il 6 gennaio 2026 | 15:46)

L'ultima giornata di campionato ha emesso alcuni verdetti, il più importante è che con ogni probabilità lo scudetto se lo giocheranno Inter, Milan e Napoli. Roma e Juve, bloccate da Atalanta e Lecce, sono più lontane e rientrare non sarà semplice. "Allenare non basta più. In panchina si va con il manuale di scienze della comunicazione. Se fosse irrilevante, la materia non sarebbe nelle lezioni al corso di Coverciano: docente Paolo Viganò".

"Poi ognuno se la gioca a modo suo. Il linguaggio serve a proteggere, a spostare la pressione, a costruire identità. Antonio Conte, per esempio. È frontale e conflittuale. Ogni frase è un atto di pressione, qualche volta sulla società, ogni tanto sull'ambiente, nei momenti critici sui giocatori. Gli accademici del tema ancora si dividono fra chi ritiene che si tratti di istinto e chi è convinto che sia strategia. In un caso o nell'altro, Conte porta l'emetto e una postura militare", sottolinea Repubblica.

"Massimiliano Allegri sta invece sulla scena per sottrazione e ambiguità controllata. Scherza, sdrammatizza, confonde. Usa l'ironia come un cuscinetto ma pure come uno strumento di potere. Ha l'aria di chi non ti sta mai dicendo tutto, e proprio per questo resta imprevedibile. Il suo linguaggio è pieno di paradossi apparenti, di frasi che sembrano leggere. Ripete che il calcio è nel gesto dei campioni, ma non gli sfugge che i campioni sono sempre meno e che la palla sta tra i piedi di un giocatore al massimo per tre minuti su novanta".

"Cristian Chivu è l'ultimo arrivato. Appartiene a un'altra generazione e a un altro tempo. Ha lavorato con i giovani e tra loro deve aver appreso quanto i veleni e la tossicità siano fuori dalla loro grammatica. Qualcosa deve essere successo rispetto all'estate scorsa, quando si presentò con l'aria da sergente per dire che «bisogna mangiare merda, masticarla bene, farci i gargarismi, fare un altro boccone». Ma meglio oggi, meglio così. Chivu parla da disarmato. Chiede prima di essere creduto e dopo di essere seguito. Non cerca consenso, ma fiducia".

"O Chivu cambia il calcio o un giorno tanta mitezza gli sarà rimproverata. Perciò nel vuoto della sua diserzione dai conflitti si manifesta per l'Inter Giuseppe Marotta. Arriva per ricordare a Conte che io so che tu sai che io so, lo riconosco il gioco, l'abbiamo fatto tante volte insieme. E viceversa. In questo campionato simultaneo, Conte gioca con la pancia, Allegri con la testa, Chivu con il cuore".

(Repubblica)