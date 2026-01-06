Caressa: “Con Di Canio ho discusso, macché bufera. E dopo 30 anni di telecronache…”

"Abbiamo un po' discusso io e Di Canio come fanno gli amici al bar, non è successo niente. Ogni volta devo leggere bufera ma è solo discussione. Ho visto un fallo di mano netto di Scalvini, dopo 30 anni di telecronache, monitor ed immagini un po' ne capisco di immagini. E secondo me questo manca agli arbitri, la lettura delle immagini. Per me è fallo di mano di Scalvini ed è una giocata quella di Hermoso, diranno che le immagini non sono risolutive ma per me sì.