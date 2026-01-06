"Nella mia top 11 della giornata, in attacco ho messo la ThuLa ragazzi. Lautaro ha sbagliato un paio di gol, altrimenti avrebbe preso 10 in pagella. Fa tutto. Trequartista, portatore di palla, incursore, fa triangoli, rincorre gli avversari.

Quando è in queste condizioni, non ce n'è per nessuno, è il giocatore più forte ma nettamente. Anche Thuram ha fatto gol, i due hanno giocato benissimo. Lautaro si diverte a girare intorno a Thuram ma è pericoloso anche da prima punta"