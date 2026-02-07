Chivu tecnico atipico: per lui non ci sono alibi. Solo una cosa lo infastidisce

Il tecnico nerazzurro accolto con molto scetticismo, ha conquistato tutti: tifosi, squadra e club

Gianni Pampinella Redattore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 14:02)

Con sole 13 panchine in Serie A, qualcuno aveva sollevato più di un dubbio quando l'Inter decise di sostituire Simone Inzaghi con Cristian Chivu. A distanza di mesi la scelta di Marotta e Ausilio appare la migliore possibile. Il Corriere dello Sport fa un ritratto del tecnico che ha stupito un po' tutti, sicuramente chi non lo conosceva. "La verità è che Chivu è un allenatore quantomeno non convenzionale. La maggior parte dei tecnici, nostrani e non solo, è abituata a tenere bassa l’asticella e a trovare scusanti non appena i risultati non arrivano. Beh, l’allenatore nerazzurro è l’esatto opposto. Per lui non ci sono alibi, né cerca appigli a cui aggrapparsi per giustificare ciò che non funziona".

"Il calendario è intasato? Normale per una grande squadra, che punta ad essere competitiva fino in fondo. Quindi, non si trascura nemmeno la Coppa Italia, seppure la semifinale cadrà a pochi giorni dal derby con il Milan. Si gestiranno le forze e si affronterà anche quella sfida. Come non può essere una tragedia passare dai playoff per raggiungere gli ottavi di Champions. Sarebbe stata meglio una qualificazione diretta, ma niente drammi. Gli infortuni aumentano? Sono situazioni che capitano durante una stagione. E, con una rosa attrezzata come quella dell’Inter, non mancano le risorse per sopperire alle assenze".

"Basti pensare ai risultati infilati con Dumfries fermo ai box, a cui poi si sono aggiunti Calhanoglu e Barella. Il medesimo atteggiamento vale pure per gli arbitri. Il rigore incassato all’ultimo secondo contro il Liverpool è stato etichettato come semplice «ingiustizia». Quello all’andata contro il Napoli, Chivu non lo commentò neppure. Era più arrabbiato per il nervosismo che aveva acceso i suoi giocatori, invece di reagire con lucidità. Nelle sue dichiarazioni, non c’è spazio nemmeno per le polemiche: non ne fa e nemmeno si fa trascinare da quelle sollevate da qualche collega. L’unica cosa che lo infastidisce sono le critiche nei confronti dei suoi uomini. A quelle risponde sempre. E spesso piccato. La squadra, il gruppo, vengono sopra tutto".

(Corriere dello Sport)