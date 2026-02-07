A suon di ottime prestazioni, Yann Bisseck si è guadagnato la titolarità nell'Inter. Il difensore tedesco ha mostrato soprattutto grande duttilità diventando elemento fondamentale nello scacchiere di Cristian Chivu. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto che il c.t. Julian Nagelsmann lo ha convocato in nazionale un anno fa.