A suon di ottime prestazioni, Yann Bisseck si è guadagnato la titolarità nell'Inter. Il difensore tedesco ha mostrato soprattutto grande duttilità diventando elemento fondamentale nello scacchiere di Cristian Chivu. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto che il c.t. Julian Nagelsmann lo ha convocato in nazionale un anno fa.
Ballack vuole Bisseck al Bayern: “È sicuramente uno dei primi nomi da fare se si parla…”
L'ex nazionale tedesco spera che il difensore nerazzurro venga acquistato dalla sua ex squadra
Michael Ballack spera che Bisseck possa indossare la maglia del Bayern Monaco. Il club tedesco ha la necessità di iniziare a svecchiare la difesa. "È uno dei primi nomi da fare quando si parla di ringiovanire questa squadra che sta invecchiando".
