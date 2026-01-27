"Barella ha avuto un risentimento muscolare, abbiamo deciso di fermarlo. Farà esami domattina, ma non sarà niente di grave. Per qualche giorno starà fermo, almeno speriamo che sia così".
Inter, Chivu: “Barella farà gli esami domani. Quello che speriamo è che….”
Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund
Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund. "Lautaro? Non vuole mai riposare. Noi non vogliamo mai fare a meno dei nostri giocatori, tutti si mettono a disposizione e vogliono dare un contributo. Sommer e Luis Henrique sono professionisti e hanno una stima importante da parte dei loro compagni.
La squadra ha applaudito la mia scelta, non dovuta dalla prestazione di Luis Henrique. Sommer ha esperienza, ne ha vissute di belle e brutte. Sa gestire determinati momenti, conta la stima e il rispetto dei loro compagni. Il resto conta poco".
