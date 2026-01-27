Inter, come sta il Borussia di Kovac? Classifica e ultime partite, i numeri

Tutto sulla sfida di Champions League valida per l'ultima giornata giornata della League Phase: il momento dell'avversaria

Alessandro De Felice Redattore 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 17:32)

Notte europea al Signal Iduna Park per l’Inter, attesa da una delle trasferte più impegnative di questa UEFA Champions League.

I nerazzurri affrontano il Borussia Dortmund in quella che è l'ultima gara della fase campionato: un match decisivo che definirà il percorso della squadra di Chivu.

Il fischio d'inizio è previsto per mercoledì 28 gennaio alle ore 21.

L'AVVERSARIO: BORUSSIA DORTMUND

Il Borussia Dortmund ha raccolto finora 11 punti nella UEFA Champions League 2025/26. Nel percorso europeo i gialloneri hanno vinto contro Atletich Bilbao, Copenaghen e Villarreal e pareggiato contro Juventus e Bodo Glimt. Due le sconfitte: contro Manchester City e Tottenham.

Il bilancio complessivo parla di 19 gol segnati e 15 subiti, con un rendimento particolarmente solido nelle gare disputate al Signal Iduna Park.

In Bundesliga la squadra di Niko Kovač occupa attualmente la seconda posizione con 42 punti dopo 19 giornate, frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, con 38 reti realizzate e 75 incassate. I gialloneri sono a meno otto dalla capolista Bayern.

Nelle ultime cinque gare di campionato sono arrivati 13 punti, a conferma di un momento positivo sia sul piano dei risultati sia della continuità di rendimento.

Il Borussia Dortmund ha perso solo una delle ultime 21 partite casalinghe di UEFA Champions League (13V, 7N), per 3-2 contro il Barcellona nel dicembre 2024. L’allenatore Niko Kovač è invece imbattuto al Signal Iduna Park alla guida dei tedeschi nella competizione (3V, 3N).

Dall’inizio della stagione 2022/23, tutte le 11 sconfitte del Borussia Dortmund in UEFA Champions League sono arrivate contro squadre dei cinque principali campionati europei. Nel periodo la percentuale di vittorie contro squadre di questi tornei è del 41% (29 partite – 12V, 6N, 11P), mentre contro squadre di altri campionati è del 69% (13 partite – 9V, 4N).

