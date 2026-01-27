FC Inter 1908
Il giornalista Riccardo Trevisani, durante Fontana di Trevi, ha parlato del rendimento dell'esterno brasiliano e del portiere dell'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Riccardo Trevisani, durante Fontana di Trevi, ha parlato del rendimento dell'esterno brasiliano, Luis Henrique, e del portiere dell'Inter, Yann Sommer:

Credo che il problema è sempre lo stesso: Luis Henrique può fare l'alternativa a Dumfries? Sì, preso a parametro zero o pagato 7 milioni. Luis Henrique 25 milioni ha le aspettative di un pagato il doppio di Dumfries che non vale un quarto di Dumfries. Per questo lo fischiano. Quando vedi Wesley e vedi Luis Henrique potresti fare come quello col cilicio e la frusta che si autocolpisce. Probabilmente Martinez non è così sul pezzo per farsi dare fiducia rispetto a un portiere che è un bravo ragazzo, è bello, ha fatto grandi cose, ma onestamente è difficile vedere Sommer in campo e non avere un moto di tenerezza. Quando la palla gira nell'area dell'Inter c'è il panico, tra i pali è abbastanza in ritardo se ci si mette anche a fare danno col piede è un grosso problema. Le partite che ha giocato Martinez non ha mai fatto un errore. Probabilmente c'è la paura di: se metto Martinez e poi non regge la pressione e sbaglia, poi come lo rimetto Sommer? Questo credo sia quello che frena Chivu. 

