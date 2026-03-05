fcinter1908 ultimora Sky – Bonny al lavoro anche oggi, domani il rientro in gruppo. Primo derby da titolare per Esposito

Il calciatore nerazzurro rientrerà in gruppo domani alla ripresa degli allenamenti. In campo da titolare con Thuram l'attaccante italiano
Eva A. Provenzano
Bonny si è allenato oggi e il suo rientro in gruppo è previsto per domani alla ripresa degli allenamenti nerazzurri. Dovrebbe quindi essere a disposizione di Chivu per la panchina nella gara di domenica sera contro il Milan. Ci saranno Thuram ed Esposito in attacco da titolari per l'Inter.

Nonostante ne abbia giocati diversi in Primavera, è il primo derby da titolare per il giovane attaccante nerazzurro che ha segnato sette gol e fatto sei assist per i compagni.

Un primo anno ad alti livelli per tutte le volte che si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa da Chivu. Rappresenta il futuro dell'Inter. Nei giorni scorsi si è parlato di lui e di un interesse di tanti club ma Marottalo ha in pratica blindato definendolo "tesoro" per l'Inter. Per lui un'occasione speciale in una stagione di tante prime volte.

