Nell'analizzare la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, in studio a Pressing, in onda su Mediaset, Sandro Sabatini ha puntato il focus soprattutto sulla prestazione di Hakan Calhaboglu, considerato dal giornalista il vero motore della squadra nerazzurra: "L'Inter dipende direttamente dal rendimento di Calhanoglu".
Scontro Biasin-Sabatini-Tacchinardi su Calhanoglu! “Quando si dice qualcosa contro l’Inter…”
A quel punto, è intervenuto Fabrizio Biasin, che ha detto: "E ricordiamo che l'estate scorsa c'era chi diceva che si poteva fare a meno di lui". Tacchinardi, in risposta e in supporto di Sabatini, ha però sostenuto un'altra versione: "Non è che si diceva, è stata l'Inter ad averlo attaccato con le parole di Lautaro e Marotta. Non volevano mandarlo via? Mah..."
A quel punto, ironico, ha ripreso la parola Sandro Sabatini: "Quando si dice qualcosa contro l'Inter, sei te che hai capito male! (rivolto a Tacchinardi, ndr)". Biasin: "Se l'Inter avesse voluto vendere davvero Calhanoglu, c'erano tante pretendenti. Se l'è tenuto perché non ce ne sono tante così".
(Fonte: Pressing - Mediaset)
