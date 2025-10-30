FC Inter 1908
Scontro Biasin-Sabatini-Tacchinardi su Calhanoglu! “Quando si dice qualcosa contro l’Inter…”

Nell'analizzare la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, Sandro Sabatini ha puntato il focus soprattutto sulla prestazione di Hakan Calhaboglu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nell'analizzare la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, in studio a Pressing, in onda su Mediaset, Sandro Sabatini ha puntato il focus soprattutto sulla prestazione di Hakan Calhaboglu, considerato dal giornalista il vero motore della squadra nerazzurra: "L'Inter dipende direttamente dal rendimento di Calhanoglu".

A quel punto, è intervenuto Fabrizio Biasin, che ha detto: "E ricordiamo che l'estate scorsa c'era chi diceva che si poteva fare a meno di lui". Tacchinardi, in risposta e in supporto di Sabatini, ha però sostenuto un'altra versione: "Non è che si diceva, è stata l'Inter ad averlo attaccato con le parole di Lautaro e Marotta. Non volevano mandarlo via? Mah..."

A quel punto, ironico, ha ripreso la parola Sandro Sabatini: "Quando si dice qualcosa contro l'Inter, sei te che hai capito male! (rivolto a Tacchinardi, ndr)". Biasin: "Se l'Inter avesse voluto vendere davvero Calhanoglu, c'erano tante pretendenti. Se l'è tenuto perché non ce ne sono tante così".

(Fonte: Pressing - Mediaset)

