A quel punto, è intervenuto Fabrizio Biasin, che ha detto: "E ricordiamo che l'estate scorsa c'era chi diceva che si poteva fare a meno di lui". Tacchinardi, in risposta e in supporto di Sabatini, ha però sostenuto un'altra versione: "Non è che si diceva, è stata l'Inter ad averlo attaccato con le parole di Lautaro e Marotta. Non volevano mandarlo via? Mah..."