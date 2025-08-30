Dopo aver scontato una giornata di squalifica, Hakan Calhanoglu torna a disposizione dell'Inter. Alla vigilia della gara contro l'Udinese, Cristian Chivu ha parlato del centrocampista turco sottolineando di aver visto un giocatore motivato. "E' un giocatore importante. Lo ha dimostrato negli ultimi anni, ha avuto voglia di migliorarsi e far parte di questo gruppo".

"Fin dal primo giorno d'allenamento, alla ripresa, ci ha fatto vedere cose importanti. E' tornato motivato, con la mentalità giusta e con l'ambizione di lasciarsi alle spalle la passata stagione come tutti gli altri. Quello che conta è questa stagione. Le prime partite sono importantissime, torna ora a disposizione e siamo tutti contenti".