Migliorano le condizioni di Massimo Moratti, ricoverato nei giorni scorsi all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di una grave forma di polmonite. Dopo il passaggio in terapia intensiva e l’intubazione resasi necessaria per una crisi respiratoria con rischio di insufficienza renale, nella serata di martedì i medici hanno deciso di procedere con l’estubazione secondo quanto riporta Il Giorno.

"I medici, molto cauti, hanno deciso di estubare Moratti, confermando i progressi pur mantenendo una stretta osservazione in una situazione che resta delicata. Già nei giorni scorsi l’ex presidente dell’Inter, 80 anni, aveva mostrato segnali di ripresa e dall’ospedale era filtrato un certo ottimismo , confermato dalle parole della moglie, Milly Moratti. “Non è grave”.