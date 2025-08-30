Migliorano le condizioni di Massimo Moratti, ricoverato nei giorni scorsi all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di una grave forma di polmonite. Dopo il passaggio in terapia intensiva e l’intubazione resasi necessaria per una crisi respiratoria con rischio di insufficienza renale, nella serata di martedì i medici hanno deciso di procedere con l’estubazione secondo quanto riporta Il Giorno.
Moratti, confermati i miglioramenti: l’ex presidente dell’Inter respira autonomamente
Migliorano le condizioni dell'ex presidente dell'Inter, ricoverato nei giorni scorsi all’Humanitas a causa di una grave forma di polmonite
"I medici, molto cauti, hanno deciso di estubare Moratti, confermando i progressi pur mantenendo una stretta osservazione in una situazione che resta delicata. Già nei giorni scorsi l’ex presidente dell’Inter, 80 anni, aveva mostrato segnali di ripresa e dall’ospedale era filtrato un certo ottimismo , confermato dalle parole della moglie, Milly Moratti. “Non è grave”.
(Il Giorno)
