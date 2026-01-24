L'attacco di Jose Mourinho è arrivato alle orecchie di Cristian Chivu? Sembrerebbe proprio di sì, alla luce di alcune risposte

Redazione1908 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 10:52)

L'attacco di Jose Mourinho è arrivato alle orecchie di Cristian Chivu? Sembrerebbe proprio di sì, alla luce di alcune risposte del tecnico nerazzurro durante la conferenza post Inter-Pisa. Lo Special One, nei giorni scorsi, aveva fatto un discorso che, anche senza nomi, sembrava proprio diretto a Chivu e soprattutto alla scelta dell'Inter di affidargli la panchina.

"Per me è solo una sorpresa quando allenatori senza storia e senza lavoro fatto hanno la possibilità di allenare le squadre più importanti del mondo. Questo per me è la vera sorpresa. Quando il Milan prende Max o quando la Juve prende Luciano, quando la Roma prende Gasperini, questo per me non è mai una sorpresa. È quando gente che non ha fatto niente prende le squadre di più dimensione, di più responsabilità. Questa è la situazione". Questo l'attacco, piuttosto pesante, di Mourinho.

La doppia risposta di Chivu — "La reazione è stata meravigliosa ma non avevo dubbi. Ma la mia esperienza mi fa capire che la partita dura 100 minuti. Anche se la mia esperienza è di settore giovanile e qualcuno può contestare la mia esperienza", è stata la prima risposta, che sembra proprio riferita a Mourinho.

Ancora più dura la seconda: "Mi prendo la convinzione di questi ragazzi, nonostante il rumore non solo dei nemici ma anche degli amici"

I tifosi dell'Inter non hanno dubbi: il destinatario di questo sfogo era proprio Jose Mourinho.