FC Inter 1908
Sneijder: “Chi scelgo tra Galatasaray, Ajax e Inter? Il Gala. Scherzo, dico…”

Wesley Sneijder, alla domanda su quale fosse la squadra della sua carriera tra Galatasaray, Inter e Ajax, ha risposto così
Marco Astori
Wesley Sneijder, ex trequartista dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Forza Cimbom. Alla domanda su quale fosse la squadra della sua carriera, l'olandese ha risposto così.

"Galatasaray. Sto scherzando (ride, ndr). Non posso escludere il Galatasaray, ho vissuto momenti fantastici lì, sono ancora nel mio cuore. Ma scelgo l'Inter".

