Wesley Sneijder, ex trequartista dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Forza Cimbom. Alla domanda su quale fosse la squadra della sua carriera, l'olandese ha risposto così.
Sneijder: “Chi scelgo tra Galatasaray, Ajax e Inter? Il Gala. Scherzo, dico…”
Wesley Sneijder, alla domanda su quale fosse la squadra della sua carriera tra Galatasaray, Inter e Ajax, ha risposto così
"Galatasaray. Sto scherzando (ride, ndr). Non posso escludere il Galatasaray, ho vissuto momenti fantastici lì, sono ancora nel mio cuore. Ma scelgo l'Inter".
