Wesley Sneijder, alla domanda su quale fosse la squadra della sua carriera tra Galatasaray, Inter e Ajax, ha risposto così

Marco Astori Redattore 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 16:46)

Wesley Sneijder, ex trequartista dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Forza Cimbom. Alla domanda su quale fosse la squadra della sua carriera, l'olandese ha risposto così.

"Galatasaray. Sto scherzando (ride, ndr). Non posso escludere il Galatasaray, ho vissuto momenti fantastici lì, sono ancora nel mio cuore. Ma scelgo l'Inter".