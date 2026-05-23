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Chivu: “Chi tifo al Mondiale? Dopo un anno e mezzo nel frullatore tifo per…”

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Al termine di Bologna-Inter, Cristian Chivu ha parlato anche del prossimo mese e mezzo, con il Mondiale americano
Daniele Mari Direttore 

58 partite e undici mesi dopo quella prima partita giocata contro il Monterrey a Los Angeles si conclude ufficialmente la stagione dell'Inter. Un'annata straordinaria, che ha visto i nerazzurri lavorare senza sosta superando ogni tipo di difficoltà fino alla conquista del 21° Scudetto e della Decima Coppa Italia nella storia del Club. Un Double storico.

Al termine di Bologna-Inter, Cristian Chivu ha parlato anche del prossimo mese e mezzo:

Chivu: “Chi tifo al Mondiale? Dopo un anno e mezzo nel frullatore tifo per…”- immagine 2

"Chi tiferò al Mondiale? Tiferò per la mia famiglia si merita il mio tempo perché da un anno e tre mesi sono in un frullatore a partire da Parma con la salvezza e poi subito l'Inter, mia moglie e le mie figlie avranno la priorità durante quest'estate che arriva. Dovrò sforzarmi per non pensare al calcio, ma devo tornare ai miei obblighi di famiglia, ho dato tutto per questi splendidi ragazzi, per questa Società e questi tifosi: cercherò di non restare attaccato al telefono tutto il tempo, la mia famiglia se lo merita"

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