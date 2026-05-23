58 partite e undici mesi dopo quella prima partita giocata contro il Monterrey a Los Angeles si conclude ufficialmente la stagione dell'Inter. Un'annata straordinaria, che ha visto i nerazzurri lavorare senza sosta superando ogni tipo di difficoltà fino alla conquista del 21° Scudetto e della Decima Coppa Italia nella storia del Club. Un Double storico.

"Chi tiferò al Mondiale? Tiferò per la mia famiglia si merita il mio tempo perché da un anno e tre mesi sono in un frullatore a partire da Parma con la salvezza e poi subito l'Inter, mia moglie e le mie figlie avranno la priorità durante quest'estate che arriva. Dovrò sforzarmi per non pensare al calcio, ma devo tornare ai miei obblighi di famiglia, ho dato tutto per questi splendidi ragazzi, per questa Società e questi tifosi: cercherò di non restare attaccato al telefono tutto il tempo, la mia famiglia se lo merita"