Al termine di Bologna-Inter, dagli studi di Dazn Emanuele Giaccherini ha parlato del mercato del club nerazzurro. L'ex giocatore ha le idee chiare su quale giocatore deve investire il club di Viale della Liberazione. "Sono innamoratissimo di Palestra. Se rimane Dumfries, ad oggi l'investimento lo farei su Gila perché per me è il giocatore che serve all'Inter. Il classico difensore moderno, veloce, che sa impostare, che ha personalità".
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fcinter1908 ultimora Giaccherini: “Palestra? Sono innamoratissimo, ma se rimane Dumfries l’Inter deve prendere…”
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Giaccherini: “Palestra? Sono innamoratissimo, ma se rimane Dumfries l’Inter deve prendere…”
Al termine di Bologna-Inter, dagli studi di Dazn Emanuele Giaccherini ha parlato del mercato del club nerazzurro
"Solet è un altro ottimo profilo, Muharemovic stesso, ma in questo momento Gila è più forte. Provedel? In questo momento serve più un difensore che un portiere. Nelle partite importanti che ha giocato, Martinez ha fatto benissimo. Nico Paz sarebbe la luce, il giocatore completamente diverso rispetto a tutti gli altri, l'Inter non ha quel tipo di giocatore".
(Dazn)
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