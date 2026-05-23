Al termine di Bologna-Inter, dagli studi di Dazn Emanuele Giaccherini ha parlato del mercato del club nerazzurro. L'ex giocatore ha le idee chiare su quale giocatore deve investire il club di Viale della Liberazione. "Sono innamoratissimo di Palestra. Se rimane Dumfries, ad oggi l'investimento lo farei su Gila perché per me è il giocatore che serve all'Inter. Il classico difensore moderno, veloce, che sa impostare, che ha personalità".