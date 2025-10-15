Il prescelto, secondo quanto ipotizzato da Fcinter1908, sarà Alessandro Calligaris: l'estremo difensore classe 2005 si sta ben comportando con l'U23 (6 presenze e 2 clean sheet in Serie C) e, dopo le numerosissime convocazioni della scorsa stagione, verrà nuovamente aggregato alla Prima Squadra. Venerdì pomeriggio, con ogni probabilità, partirà per Roma insieme al resto del gruppo, e salterà così la gara di campionato contro l'Alcione.

Una scelta che era già stata confermata da Stefano Vecchi in conferenza stampa un mese fa, dopo la sconfitta interna contro il Lecco: "Siamo stati chiari: puntiamo su Calligaris, ma abbiamo preso un portiere forte come Melgrati perchè, nel caso in cui Calligaris facesse così bene da spiccare il volo o da essere utile in Prima Sqadra, avremmo un portiere forte come Riccardo, e lo abbiamo visto nelle prime gare".