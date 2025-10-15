FC Inter 1908
FCIN1908 / Inter, si ferma Di Gennaro: Calligaris aggregato in Prima Squadra?

Il portiere dell'U23 nerazzurra, classe 2005, si unirà al gruppo di Chivu in vista della gara contro la Roma
Fabio Alampi Redattore 

Infortunio in casa Inter: Raffaele Di Gennaro, terzo portiere nerazzurro, ha riportato una frattura allo scafoide del polso destro, e nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico. Necessario, quindi, un periodo di stop, con Chivu che cercherà un'alternativa guardando ai giovani presenti nelle varie formazioni del vivaio.

Il prescelto, secondo quanto ipotizzato da Fcinter1908, sarà Alessandro Calligaris: l'estremo difensore classe 2005 si sta ben comportando con l'U23 (6 presenze e 2 clean sheet in Serie C) e, dopo le numerosissime convocazioni della scorsa stagione, verrà nuovamente aggregato alla Prima Squadra. Venerdì pomeriggio, con ogni probabilità, partirà per Roma insieme al resto del gruppo, e salterà così la gara di campionato contro l'Alcione.

Una scelta che era già stata confermata da Stefano Vecchi in conferenza stampa un mese fa, dopo la sconfitta interna contro il Lecco: "Siamo stati chiari: puntiamo su Calligaris, ma abbiamo preso un portiere forte come Melgrati perchè, nel caso in cui Calligaris facesse così bene da spiccare il volo o da essere utile in Prima Sqadra, avremmo un portiere forte come Riccardo, e lo abbiamo visto nelle prime gare".

