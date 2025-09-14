Tre giornate di campionato e già aria pesante ad Appiano. Cristian Chivu si ritrova dopo appena tre turni a dover gestire una crisi

Gianni Pampinella Redattore 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 22:32)

Tre giornate di campionato e già aria pesante ad Appiano Gentile. Cristian Chivu si ritrova dopo appena tre turni a dover gestire una crisi per certi versi inattesa. Due sconfitte consecutive, una classifica che vede i nerazzurri a -6 da Juventus e Napoli, e l’esordio in Champions League alle porte: il tecnico rumeno è già sotto esame.

"Chivu saprà uscire dall’angolo? Sarà in grado di schivare e contrattaccare, tirandosi fuori dalla situazione in cui si trova dopo sole tre partite di campionato? Un dato è certo: dopo le due sconfitte consecutive e la Champions alle porte, il tecnico dell’Inter è già alle corde. Nella prossima settimana avrà due occasioni per rifarsi, sfruttando il turnover: la prima trasferta di Champions ad Amsterdam contro l’Ajax e la sfida al Sassuolo in casa in campionato", sottolinea Repubblica.

"Il problema principale dell’Inter sembra essere la tenuta mentale. La squadra fatica a mantenere concentrazione e concretezza per tutta la partita. Amnesie, giocate leziose e cali di attenzione si ripetono ormai da mesi, in un filo rosso che lega il finale della scorsa stagione con l’inizio di questa, attraverso la parentesi del Mondiale americano. La Juve di Tudor, solida e pragmatica, ha sfruttato al massimo ogni disattenzione interista, a differenza di una squadra che ancora fatica a “spazzare il pallone in tribuna” nei momenti difficili, come lo stesso Chivu ha riconosciuto, elogiando implicitamente il lavoro di Bremer, Gatti e compagni".

"La sconfitta di Torino ha messo sotto esame anche Yann Sommer, che si è presentato allo Stadium in una versione crepuscolare, che ricorda l’ultimo, contestatissimo Handanovic. Nella tifoseria e in società, dopo la partitaccia contro la Juve, cresce la sensazione che il ricambio generazionale non possa più essere rimandato: Josep Martínez, acquistato un anno fa dal Genoa per 13,5 milioni, potrebbe presto avere la sua occasione".

(Repubblica)