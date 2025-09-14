«E' stato un bellissimo spot per il calcio italiano, partita emozionante e combattuta da premier. segnali molto forti dalla Juventus, ha idee molto chiare. Tudor ha letto benissimo la partita con i cambi. L'Inter ha qualcosa in meno sotto l'aspetto mentale rispetto all'anno scorso, ma ha grandissima qualità in ogni zona del campo e si riprenderà sicuramente. La Juventus ha dato un segnale forte al campionato e alle altre squadre». Così Amoruso, ex giocatore bianconero, ha parlato a Skysport del derby d'Italia.
Amoruso: "Juve, grande segnale. L'Inter si riprenderà. I fratelli Thuram…"
Amoruso: “Juve, grande segnale. L’Inter si riprenderà. I fratelli Thuram…”
L'ex calciatore ha parlato del derby d'Italia e si è soffermato anche sui figli del suo ex compagno Lilian
Un commento poi sui fratelli Thuram: «Il papà arrivava ai campi di allenamento con entrambi, uno era piccolo e l'altro già aveva la palla tra i piedi. Me lo ricordo. Sono due campioni che fanno la differenza nelle loro squadra. Mi piacerebbe capire come il padre vive questi momenti».
