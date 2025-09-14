I nerazzurri devono tornare ad essere compatti: nell'analisi delle opinionista le difficoltà che si sono viste contro la Juve

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 21:43)

Lorenzo Minotti su Skysport ha commentato la partita tra Juventus e Inter finita 4-3 per la squadra di Tudor.

«Per ampi tratti della partita la prestazione è stata positiva e lo ha detto anche Chivu. La Juve è stata costretta in gran parte della gara a difendersi in area con tanti uomini. Questa gara ha fotografato però quella che è l'analisi già fatta delle due squadre. Tudor ha messo un punto e ha gestito benissimo lo spogliatoio e ha messo l'ambiente Juve nella linea giusta e la squadra è diventata quello che deve essere. Sta anche sfruttando le qualità dei singoli con Bremer che è tornato e Yildiz che quando si accende fa della Juve un'altra Juve. Il prossimo step sarà quello di far giocare questa squadra da squadra, darle identità e un gioco per competere ad altissimi livelli», ha detto l'ex giocatore a proposito dei bianconeri.

«Dall'altra parte l'Inter che ha ancora meccanismi e moduli di Inzaghi e gioca a larghi tratti bene a calcio. Ma è una squadra che è psicologicamente provata, da un possibile Triplete senza niente in mano paga ancora la conclusione della scorsa stagione. È una squadra che vince 3-2 a 10 minuti dalla fine e ha dei black-out psicologici che sono dovuti proprio allo scollamento, ai residui della passata stagione e ha anche qualche problema in più a livello fisico», ha invece sottolineato sull'Inter.

E ha aggiunto: «Quella nerazzurra è una squadra a fine ciclo, con una media età molto alta e dopo aver fatto il Mondiale per Club non può avere grande condizioni atletiche. E si vede quando cerca di fare qualcosa di diverso, come sta chiedendo Chivu, come andare in regressione alta immediata e l'Inter si allunga. Prende due gol da fuori area perché difendono tutti dentro l'area. Devono quindi ritrovare compattezza. Se va ad aggredire alta la difesa deve salire e se decide di difendersi bassa gli attaccanti devono compattarsi con la difesa. Anche sul gol di Yildiz c'è un'Inter che si allunga e se dai la possibilità a certi giocatori fanno male».

(Fonte: SS24)