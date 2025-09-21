FC Inter 1908
Inter-Sassuolo, il dato ufficiale sugli spettatori presenti a San Siro

Ufficializzato il dato relativo agli spettatori presenti al Meazza per Inter-Sassuolo: 233 nel settore ospiti
Matteo Pifferi Redattore 

Il gol di Dimarco al quarto d'ora ha permesso all'Inter di sbloccare il risultato contro il Sassuolo, con i nerazzurri che hanno chiuso avanti 1-0 la prima frazione.

È uscito, poi, il dato degli spettatori presenti a San Siro: sono 68.852 i tifosi sugli spalti del Meazza, 233 dei quali nel settore ospiti per il Sassuolo.

Spettatori Inter-Sassuolo: 68.852

Settore ospiti: 233

