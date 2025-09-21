A pochi minuti dall'inizio di Inter-Sassuolo, l’amministratore delegato e presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn, soffermandosi sull’importanza di pensare non solo all’immediato ma anche al futuro del club. Ecco spiegata la sostituzione di Sommer con Martinez.
Marotta spiega tutto: "Gioca Martinez e non Sommer, ecco perché. Abbiamo il dovere di…"
Marotta spiega tutto: “Gioca Martinez e non Sommer, ecco perché. Abbiamo il dovere di…”
A pochi minuti dall'inizio di Inter-Sassuolo
“Noi dobbiamo pensare al presente ma anche al futuro dell'Inter, senza mancare di rispetto a nessuno. È giusto che l'allenatore schieri i nostri giovani in modo da poter fare valutazioni. Sommer è un portiere di tutto rispetto, un ragazzo serio e ha preso bene questo avvicendamento, che è propedeutico a valutare anche l'Inter del futuro”, ha spiegato il presidente dell'Inter.
Parole che confermano la linea della società: c'è la necessità di capire se Martinez possa essere il portiere del futuro. Ecco spiegato il cambio in porta.
