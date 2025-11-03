"Ha aspettato qualche secondo, tanto per essere sicuro di aver visto bene. Poi ha preso in braccio con tutte le forze Bastoni, sotto la pioggia, e infine si è lanciato in campo lasciandosi scivolare sull’erba, concedendosi un’esultanza da calciatore insieme ai calciatori. Il compagno, l’amico, il capo, il tifoso. Quando la palla è entrata, certificando una vittoria ormai insperata, Cristian Chivu è diventato un magma indistinto di personalità. È diventato l’Inter. «Ho pure rotto la divisa e ora mi vedete in tuta – spiega con un bel sorriso -, qualcuno si è arrabbiato… Ho gioito tanto perché temevo potesse finire male». Bisogna capire certi momenti. Anche altre volte da allenatore aveva festeggiato per un gol ma mai così. Senza offesa per Martin Frese, difensore del Verona, complice incontrato sulle traiettorie della sorte", spiega La Gazzetta dello Sport.