Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu si è lasciato andare dopo il gol vittoria nel finale della gara col Verona. Un'esultanza super per una rete che vale tre punti:
ultimora
Chivu, esultanza da calciatore: “Ha aspettato qualche secondo e si è lanciato sull’erba”
"Ha aspettato qualche secondo, tanto per essere sicuro di aver visto bene. Poi ha preso in braccio con tutte le forze Bastoni, sotto la pioggia, e infine si è lanciato in campo lasciandosi scivolare sull’erba, concedendosi un’esultanza da calciatore insieme ai calciatori. Il compagno, l’amico, il capo, il tifoso. Quando la palla è entrata, certificando una vittoria ormai insperata, Cristian Chivu è diventato un magma indistinto di personalità. È diventato l’Inter. «Ho pure rotto la divisa e ora mi vedete in tuta – spiega con un bel sorriso -, qualcuno si è arrabbiato… Ho gioito tanto perché temevo potesse finire male». Bisogna capire certi momenti. Anche altre volte da allenatore aveva festeggiato per un gol ma mai così. Senza offesa per Martin Frese, difensore del Verona, complice incontrato sulle traiettorie della sorte", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Undici marcatori diversi con Zielinski - dodici se contiamo anche l’autogol a favore -, statistiche offensive confortanti: quattro reti già costruite da calcio d’angolo, cinque da fuori area. L’Inter continua a vivere di up and down dentro alla stessa partita ma nel complesso legittima la sua posizione in classifica: ora è seconda nel trio che insegue il Napoli a un punto", aggiunge il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA