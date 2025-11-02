Come sta Marcus Thuram? Se lo chiedono i tifosi dell'Inter che sperano di rivederlo presto in campo. Il francese è fermo ai box dal 30 settembre, sera di Inter-Slavia Praga. Il momento del rientro però è ormai arrivato. A certificarlo è stato oggi in conferenza stampa Cristian Chivu. Qui le sue parole dopo Hellas Verona-Inter, riportate dall'inviato di Fcinter1908.it al Bentegodi:

"E' un po' indietro di condizione, non l'abbiamo portato perché non lo avrei messo neanche se fosse cascato il mondo. Gli altri hanno speso tanto in queste giornate, ma voglio giocatori integri. Quando metti dentro un giocatore dopo solo tre allenamenti rischi si faccia male. Questi errori non li faccio. Piuttosto porto un giocatore dell'Under 23, siamo una società che guarda anche quello che viene da sotto".