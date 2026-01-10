Chivu: “Facile parlare degli scontri diretti, la realtà è che siamo primi”

"Questa partita non è più importante delle altre, ho cercato di trasmettere questo alla squadra. Senza fare proclami. Il campionato è una maratona di 38 partite, serve dimostrare di essere competitivi. Siamo stati bravi a rialzarci nei momenti meno fortunati con il lavoro".

"Nel calcio c'è sempre da migliorare e saper gestire i momenti dentro la partita. E' troppo facile parlare di scontri diretti non vinti solo perché i numeri dicono questo, la realtà dice che siamo primi in classifica. Sappiamo l'importanza di queste partite. Non ho mai visto paura nei miei giocatori negli scontri diretti. Stiamo cercando di dare continuità a gioco e risultati, riseptto a due mesi fa siamo maturati molto".