L'edizione odierna di Repubblica ha intervistato diversi ex calciatori per parlare di Lautaro Martinez e Rasmus Hojlund. "Lautaro è multitasking. È prima e seconda punta insieme, eccelle nello stop, nel colpo di testa e nella difesa della palla. Hojlund più di lui ha la capacità di attaccare la profondità", ha detto Aldo Serena.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Si parla di Lautaro, Serena: “E’ multitasking”. Colonnese: “Mi ricorda Enrico Chiesa e…”
ultimora
Si parla di Lautaro, Serena: “E’ multitasking”. Colonnese: “Mi ricorda Enrico Chiesa e…”
"Di Hojlund stupiscono il fisico, la capacità di smarcarsi e il sinistro micidiale. Ma non ha i colpi da fuoriclasse di Lautaro", dice Carnevale
Andrea Carnevale, ex Napoli, ha aggiunto: "Di Hojlund stupiscono il fisico, la capacità di smarcarsi e il sinistro micidiale. Ma non ha i colpi da fuoriclasse di Lautaro".
Infine ecco cosa ne pensa Ciccio Colonnese, doppio ex della partita: "Fra i due, il più difficile da marcare è Lautaro, perché non sai dove cercarlo, visto che gioca ovunque. Mi ricorda Enrico Chiesa e Beppe Signori. Devi togliergli il respiro. Non puoi lasciarlo in pace nemmeno sulla sua trequarti. Hojlund è diverso, cerca il contatto col difensore. Sta a te non cascarci"
© RIPRODUZIONE RISERVATA