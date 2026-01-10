SERIE A – Il Como agguanta il Bologna nel recupero. Udinese-Pisa 2-2

FC Inter 1908
Si apre con due pareggi la ventesima giornata di Serie A
Gianni Pampinella
Si apre con due pareggi la ventesima giornata di Serie A. La più attesa delle gare delle 15, Como-Bologna, è terminata col risultato di 1-1. Ad aprire le marcature la squadra di Italiano con Cambiaghi al 50': errore in costruzione del Como, Castro ruba palla e lancia l'esterno che batte Butez. Dieci minuti più tardi lo stesso Cambiaghi lascia il Bologna in inferiorità numerica: fallo di reazione su Van der Brempt e Abisso estrae il cartellino rosso. Nei minuti di recupero arriva il pareggio del Como con Baturina: gran destro sotto l'incrocio dei pali e meritato 1-1.

L'altra della gara, Udinese-Pisa, è terminata 2-2. Ad aprire le marcature sono gli ospiti con Tramoni che di destro batte Okoye. Il pareggio dei bianconeri arriva subito con Kabasele che sul calcio d'angolo di Zaniolo, tutto solo in area piccola, batte Scuffet di testa. A 5' dalla fine del primo tempo l'Udinese ribalta il risultato con Davis che trasforma un rigore concesso da Ayroldi dopo revisione Var. Il Pisa non molla e nella ripresa trova il definitivo pareggio con Meister.

