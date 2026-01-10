SERIE A – Il Como agguanta il Bologna nel recupero. Udinese-Pisa 2-2

Si apre con due pareggi la ventesima giornata di Serie A. La più attesa delle gare delle 15, Como-Bologna, è terminata col risultato di 1-1. Ad aprire le marcature la squadra di Italiano con Cambiaghi al 50': errore in costruzione del Como, Castro ruba palla e lancia l'esterno che batte Butez. Dieci minuti più tardi lo stesso Cambiaghi lascia il Bologna in inferiorità numerica: fallo di reazione su Van der Brempt e Abisso estrae il cartellino rosso. Nei minuti di recupero arriva il pareggio del Como con Baturina: gran destro sotto l'incrocio dei pali e meritato 1-1.