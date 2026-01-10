Si apre con due pareggi la ventesima giornata di Serie A. La più attesa delle gare delle 15, Como-Bologna, è terminata col risultato di 1-1. Ad aprire le marcature la squadra di Italiano con Cambiaghi al 50': errore in costruzione del Como, Castro ruba palla e lancia l'esterno che batte Butez. Dieci minuti più tardi lo stesso Cambiaghi lascia il Bologna in inferiorità numerica: fallo di reazione su Van der Brempt e Abisso estrae il cartellino rosso. Nei minuti di recupero arriva il pareggio del Como con Baturina: gran destro sotto l'incrocio dei pali e meritato 1-1.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora SERIE A – Il Como agguanta il Bologna nel recupero. Udinese-Pisa 2-2
ultimora
SERIE A – Il Como agguanta il Bologna nel recupero. Udinese-Pisa 2-2
Si apre con due pareggi la ventesima giornata di Serie A
L'altra della gara, Udinese-Pisa, è terminata 2-2. Ad aprire le marcature sono gli ospiti con Tramoni che di destro batte Okoye. Il pareggio dei bianconeri arriva subito con Kabasele che sul calcio d'angolo di Zaniolo, tutto solo in area piccola, batte Scuffet di testa. A 5' dalla fine del primo tempo l'Udinese ribalta il risultato con Davis che trasforma un rigore concesso da Ayroldi dopo revisione Var. Il Pisa non molla e nella ripresa trova il definitivo pareggio con Meister.
© RIPRODUZIONE RISERVATA