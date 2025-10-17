Il giornalista ha parlato della sfida tra Roma e Inter ponendo un accento sui due allenatori

«Il confronto tra le panchine è quello che più intriga di questo match che è un match storico e ha dato vita anche ad una finale di Coppa Uefa. Entrambi le squadre hanno fatto bene in questo periodo anche se non sono state perfette in alcune occasioni. La Roma ha perso in casa col Torino. L'Inter ha perso in casa con l'Udinese, ma bisogna concederlo a squadre che cambiano in maniera così radicale». Massimo Marianella, su Skysport, ha detto la sua sulla partita tra Roma e Inter che si giocherà all'Olimpico domani sera alle 20.45.

«I due allenatori hanno fatto un grande lavoro. Mi piace moltissimo Chivu, un allenatore giovane che dimostra di avere delle idee, che ha rubato un po' i tempi all'apprendistato, prima le giovanili, poi la salvezza non scontata col Parma e subito bene con l'Inter e l'opportunità del cuscinetto del Mondiale per Club che lo ha aiutato a conoscere la squadra. Gasperini è, lo sappiamo, l'allenatore che a livello individuale è riuscito a migliorare i giocatori singoli più di tutti. Ha pescato una carta eccitante come quella di allenare la Roma, difficile, ma se la sta giocando benissimo», ha detto.

«Un depistaggio quello di Chivu su Lautaro, non credo comunque al gioco delle coppie: sono 4 attaccanti molto forti e potenzialmente titolari da Inter e sono intercambiabili, che esistano due-tre coppie ci credo poco», ha aggiunto.

