Un gioco verticale, propositivo, sempre proteso a creare pericoli per gli avversari attraverso un'idea di possesso dominante

Marco Macca Redattore 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 03:02)

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Un gioco verticale, propositivo, sempre proteso a creare pericoli per gli avversari attraverso un'idea di possesso dominante. E' questa la mentalità che Cristian Chivu ha creato nella sua Inter. E i numeri riportati dal sito ufficiale nerazzurro lo dimostrano:

"In tutta la stagione l’Inter ha messo in campo uno stile di gioco offensivo, con l’intento di fare la partita e imporre le proprie idee contro ogni avversario, e i dati raccontano la supremazia offensiva dei nerazzurri. L’Inter primeggia per tiri totali (650), tiri nello specchio (229), percentuale realizzativa (13.7%) e tocchi in area avversaria (1294)".

"La costruzione del gioco nerazzurro fa sì che molte delle azioni pericolose nascano dalle fasce: l’Inter è la squadra che ha tentato più cross in questa Serie A (827): da queste situazioni di gioco sono nate 12 reti, anche in questo caso un primato nel campionato 2025/26. L’impronta di gioco offensiva si è vista anche nei numeri individuali: l’Inter è l’unica squadra nei top cinque campionati europei ad avere due giocatori che occupano i primi due posti della classifica marcatori (Lautaro con 17 gol, Thuram con 13). Nerazzurri sono anche i due miglior assistman (Dimarco con 18, Barella con 9), e i tre giocatori con più partecipazioni attive ai gol (Dimarco con 25 gol+assist, Lautaro con 23, Thuram con 19)".

(inter.it)