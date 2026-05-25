"Sembra tantissimo l'ultima stagione di Allegri alla Juventus, dopo l'Inter questo Milan si è perso. E' mancato completamente il carattere. Sul piano del gioco, questa squadra ha avuto un'involuzione, contro le medio-piccole spesso la si vince con la testa. Incredibile dire che non si può rimproverare nulla ai giocatori dopo una partita così, perché è stata inguardabile. Il declino del Milan è iniziato dopo l'addio di Maldini".