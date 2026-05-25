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fcinter1908 ultimora Marinozzi: “Milan inguardabile, parole Allegri incredibili. Dopo la partita con l’Inter…”
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Marinozzi: “Milan inguardabile, parole Allegri incredibili. Dopo la partita con l’Inter…”
Andrea Marinozzi, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato la disastrosa sconfitta del Milan, che resta clamorosamente fuori dalla Champions
Andrea Marinozzi, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato la disastrosa sconfitta del Milan, che resta clamorosamente fuori dalla Champions League:
"Sembra tantissimo l'ultima stagione di Allegri alla Juventus, dopo l'Inter questo Milan si è perso. E' mancato completamente il carattere. Sul piano del gioco, questa squadra ha avuto un'involuzione, contro le medio-piccole spesso la si vince con la testa. Incredibile dire che non si può rimproverare nulla ai giocatori dopo una partita così, perché è stata inguardabile. Il declino del Milan è iniziato dopo l'addio di Maldini".
(Fonte: DAZN)
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