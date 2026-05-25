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fcinter1908 ultimora Marinozzi: “Milan inguardabile, parole Allegri incredibili. Dopo la partita con l’Inter…”

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Marinozzi: “Milan inguardabile, parole Allegri incredibili. Dopo la partita con l’Inter…”

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Andrea Marinozzi, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato la disastrosa sconfitta del Milan, che resta clamorosamente fuori dalla Champions
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Andrea Marinozzi, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato la disastrosa sconfitta del Milan, che resta clamorosamente fuori dalla Champions League:

Marinozzi: “Milan inguardabile, parole Allegri incredibili. Dopo la partita con l’Inter…”- immagine 2
Getty Images

"Sembra tantissimo l'ultima stagione di Allegri alla Juventus, dopo l'Inter questo Milan si è perso. E' mancato completamente il carattere. Sul piano del gioco, questa squadra ha avuto un'involuzione, contro le medio-piccole spesso la si vince con la testa. Incredibile dire che non si può rimproverare nulla ai giocatori dopo una partita così, perché è stata inguardabile. Il declino del Milan è iniziato dopo l'addio di Maldini".

(Fonte: DAZN)

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