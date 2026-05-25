Paolo Maldini può tornare operativo. E pare proprio che il Fenerbahce sia interessatissimo al suo modo di lavorare. Il club turco arriva dopo il corteggiamento di un altro club, l'Al Ittihad, che aveva provato a convincerlo a lavorare nel campionato arabo. Il club turco lo vorrebbe come uomo mercato se dovesse vincere le elezioni il presidente Hakan Safi.
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Tutti lo vogliono, ma Paolo Maldini ha un altro sogno
Il quotidiano parla dei progetti futuri dell'ex dirigente rossonero e dell'interesse del Fenerbahce
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Il quotidiano Il Giornale spiega però che l'ex difensore "al momento però l'ex dt del Milannicchia: il suo sogno sarebbe, infatti, quello di tornare al timone del Diavolo. Impossibile con l'attuale proprietà, ma tutt'altro che da escludere in futuro", si legge.
"Nel frattempo Maldininon sembra neppure troppo convinto dalla chiamata di Malago che lo vorrebbe nel suo staff in FIGC, nel caso in cui dovesse essere eletto come numero uno del calcio italiano", spiega ancora il quotidiano sul futuro dell'ex dirigente rossonero.
(Fonte: Il Giornale)
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