Il quotidiano parla dei progetti futuri dell'ex dirigente rossonero e dell'interesse del Fenerbahce

Paolo Maldini può tornare operativo. E pare proprio che il Fenerbahce sia interessatissimo al suo modo di lavorare. Il club turco arriva dopo il corteggiamento di un altro club, l'Al Ittihad, che aveva provato a convincerlo a lavorare nel campionato arabo. Il club turco lo vorrebbe come uomo mercato se dovesse vincere le elezioni il presidente Hakan Safi.