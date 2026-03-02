FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, Chivu infastidito da certe critiche: ecco perché. Al di là del distacco in campionato…

ultimora

Inter, Chivu infastidito da certe critiche: ecco perché. Al di là del distacco in campionato…

Inter, Chivu infastidito da certe critiche: ecco perché. Al di là del distacco in campionato… - immagine 1
Alcune dichiarazioni del tecnico nerazzurro non sono passate inosservate
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Chivu
Getty Images

Se c'è una cosa che i tifosi nerazzurri hanno imparato in questa prima stagione di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter, è la schiettezza. Il tecnico non si nasconde mai, le sue dichiarazioni non sono per nulla banali e spesso nascondono delle frecciate. Lo ha fatto anche al termine della gara col Genoa col romeno che si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: "I miei ragazzi si mettono sempre in discussione, anche perché tanto non basta mai, visto quello che si crea ogni volta intorno all’Inter: su di noi si fa una narrativa che è lontana dalla realtà, non va mai bene niente e non ci vengono mai dati i meriti da 5 anni".

Inter, Chivu infastidito da certe critiche: ecco perché. Al di là del distacco in campionato…- immagine 3
Getty Images

"Resta il fatto che non c’era nulla di scontato nel percorso interista. Anzi, come già sottolineato, sin dall'inizio prevalevano i dubbi. E dato che, quei dubbi, con il passare delle settimane sono stati spazzati via, adesso Chivu è infastidito da certe critiche. Chiaro che l’eliminazione dalla Champions ai playoff, da vice-campioni d’Europa e contro il Bodø/Glimt, resti una macchia difficile da cancellare. ma l’Inter è in buona compagnia. Al di là del distacco in campionato, sia Milan (nemmeno qualificato), sia Napoli, sia Juventus sono fuori dalla Champions e pure dalla Coppa Italia. Conte ha vinto la Supercoppa, le altre, a meno di clamorosi ribaltoni, chiuderanno l'annata con "zero titoli"...", sottolinea il Corriere dello Sport.

(Corriere dello Sport)

Leggi anche
Cesari spegne altre polemiche assurde: “Non può mai essere rosso a Calhanoglu...
Sabatini: “Inter criticata perché ha perso tutto!”. Biasin: “Quindi stai...

© RIPRODUZIONE RISERVATA