"Io sono completamente d'accordo con Fabbri per il provvedimento disciplinare dato a Calhanoglu: non può mai essere cartellino rosso per chiara occasione da rete, non esiste il DOGSO in questa situazione perché il pallone va verso le linee perimetrali e la distanza dalla porta è tanta, tanta, tanta. Poi c'è anche Carlos Augusto che in qualche modo può rientrare.