Cesari spegne altre polemiche assurde: “Non può mai essere rosso a Calhanoglu perché…”

C'è chi ha chiesto un cartellino rosso ad Hakan Cahlanoglu per il fallo su Ekuban in Inter-Genoa: provvedimento che non esiste
Marco Astori
Graziano Cesari, ex arbitro, spegne le ennesime polemiche inutili. C'è chi infatti ha chiesto un cartellino rosso ad Hakan Calhanoglu per il fallo su Ekuban in Inter-Genoa: provvedimento che non esiste, come confermato appunto da Cesari.

"Io sono completamente d'accordo con Fabbri per il provvedimento disciplinare dato a Calhanoglu: non può mai essere cartellino rosso per chiara occasione da rete, non esiste il DOGSO in questa situazione perché il pallone va verso le linee perimetrali e la distanza dalla porta è tanta, tanta, tanta. Poi c'è anche Carlos Augusto che in qualche modo può rientrare.

