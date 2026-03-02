Graziano Cesari, ex arbitro, spegne le ennesime polemiche inutili. C'è chi infatti ha chiesto un cartellino rosso ad Hakan Calhanoglu per il fallo su Ekuban in Inter-Genoa: provvedimento che non esiste, come confermato appunto da Cesari.
"Io sono completamente d'accordo con Fabbri per il provvedimento disciplinare dato a Calhanoglu: non può mai essere cartellino rosso per chiara occasione da rete, non esiste il DOGSO in questa situazione perché il pallone va verso le linee perimetrali e la distanza dalla porta è tanta, tanta, tanta. Poi c'è anche Carlos Augusto che in qualche modo può rientrare.
