Marco Astori Redattore 2 marzo - 11:02

Il dibattito al tavolo di Pressing si accende quando si discute delle recenti parole di Cristian Chivu: secondo il tecnico dell'Inter, infatti, la narrativa intorno alla sua squadra sarebbe "irreale" perché viene criticata sempre a prescindere. Ecco lo scambio tra Fabrizio Biasin e Sandro Sabatini.

Sabatini: "L'Inter parte favorita perché la più forte. E l'anno scorso non è stata criticata perché ha provato a vincere tutto, ma perché ha perso tutto: c'è una bella differenza".

Biasin: "Quindi stai dicendo che ha molto più senso fare la scelta di vincerne una sola? Cosa stai dicendo? Altrimenti si critica e basta".

Sabatini: "Io ho detto che l'Inter è stata criticata per i passi falsi con Parma e Lazio, con la Roma anche ma c'era un rigore che non è stato dato".