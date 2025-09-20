Oggi la Gazzetta dello Sport ha alimentato i dubbi sull'acquisto di Luis Henrique, che l'Inter ha prelevato dal Marsiglia per 25 milioni

Oggi la Gazzetta dello Sport ha alimentato i dubbi sull'acquisto di Luis Henrique, che l'Inter ha prelevato dal Marsiglia per 25 milioni di euro. "Soldi spesi male?", si è chiesto la Rosea.

Fcinter1908, in conferenza stampa, ha interpellato il tecnico Cristian Chivu sul futuro dell'esterno brasiliano, che in questa prima fase di stagione è praticamente non pervenuto. Dove giocherà? Come giocherà? Quando giocherà?

Il tecnico nerazzurro ha chiarito alcuni aspetti: "Luis Henrique può giocare sia a destra che a sinistra e non mi è dispiaciuto neanche da mezzala. In più, contro il Padova l'ho provato anche dietro la punta nel 3-4-2-1, così do anche qualche informazione in più, e ha fatto bene, mi è piaciuto.

Luis Henrique sa fare, sa fare anche spalle alla porta. Ha superato il momento di difficoltà avuto all'inzio quando aveva un po' di braccino, sta facendo vedere belle cose e avrà la sua chance per mostrare le sue qualità", ha specificato il tecnico rumeno.