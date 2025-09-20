"Il rumore dei nemici? Ho mille altre cose a cui pensare, perché fa comodo ed è sempre stato di attualità il rumore dei nemici, fin dal primo giorno mio. Tiro avanti per la mia strada, non guardo in faccia a nessuno. Sono molto preso da quello che dovrei fare, per convincere i ragazzi che la squadra merita di essere difesa perché è forte e lo ha fatto vedere".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Chivu: “Rumore dei nemici dal primo giorno! Vi siete tutti dimenticati cosa dicevate a marzo”
ultimora
Chivu: “Rumore dei nemici dal primo giorno! Vi siete tutti dimenticati cosa dicevate a marzo”
Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, alla vigilia della sfida casalinga contro il Sassuolo. "Fino a marzo tutti parlavano dell’Inter"
Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, alla vigilia della sfida casalinga contro il Sassuolo. "Fino a marzo tutti parlavano dell’Inter, nel mondo non solo in Italia, poi qualche disgrazia ci ha fatto dimenticare che erano forti.
Capisco le delusioni e quello che devi subire in determinati momenti della stagione, ma questa squadra ha fatto una stagione della Madonna fino a marzo e ha attributi e qualità. Ci sono mille altri aggettivi per descriverla che mi permettono di stare sereno e di preoccuparmi solo di tirar fuori il massimo che loro hanno”, ha aggiunto
© RIPRODUZIONE RISERVATA