"Il rumore dei nemici? Ho mille altre cose a cui pensare, perché fa comodo ed è sempre stato di attualità il rumore dei nemici, fin dal primo giorno mio. Tiro avanti per la mia strada, non guardo in faccia a nessuno. Sono molto preso da quello che dovrei fare, per convincere i ragazzi che la squadra merita di essere difesa perché è forte e lo ha fatto vedere".