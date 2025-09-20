Presente negli studi di HRT, Vedran Ješe, ex giocatore della Dinamo Zagabria e della nazionale croata, ha commentato l'inizio di stagione di Petar Sucic. "Non è facile passare dal campionato croato a un sistema che è più forte e più veloce. Sicuramente Petar è un lavoratore instancabile e ha una grande capacità di corsa; la sua conoscenza e la sua tecnica sono indiscutibili".
Ješe: “Sucic lavoratore instancabile e tecnica indiscutibile. Anche Boban…”
L'ex giocatore della Dinamo Zagabria e della nazionale croata, ha commentato l'inizio di stagione del centrocampista nerazzurro
"Credo che riuscirà a prendere il ritmo. Ai nostri giocatori, quando arrivano in Italia, all’inizio non viene data fiducia, soprattutto quando provengono dall’HNL. Proprio come Zvone Boban: anche lui, quando arrivò, fu mandato in prestito a un club minore".
(HRT)
