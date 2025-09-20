Ješe: “Sucic lavoratore instancabile e tecnica indiscutibile. Anche Boban…”

Presente negli studi di HRT, Vedran Ješe, ex giocatore della Dinamo Zagabria e della nazionale croata, ha commentato l'inizio di stagione di Petar Sucic. "Non è facile passare dal campionato croato a un sistema che è più forte e più veloce. Sicuramente Petar è un lavoratore instancabile e ha una grande capacità di corsa; la sua conoscenza e la sua tecnica sono indiscutibili".