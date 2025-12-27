FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Chivu: “Mai visto un secondo tempo come Bologna-Inter. Non sempre con il bello si vince”

ultimora

Chivu: “Mai visto un secondo tempo come Bologna-Inter. Non sempre con il bello si vince”

Chivu: “Mai visto un secondo tempo come Bologna-Inter. Non sempre con il bello si vince” - immagine 1
Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu in conferenza stampa. "Sarei ipocrita a dire che siamo contenti della Supercoppa"
Daniele Mari Direttore 

"Questa squadra ci mette la faccia, sta lavorando sodo e sta provando a migliorare sotto tutti i punti di vista. Se ogni partita che non si vince diventa un problema, non è mai semplice".

Chivu: “Mai visto un secondo tempo come Bologna-Inter. Non sempre con il bello si vince”- immagine 2

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. "Sarei ipocrita a dire che siamo contenti della Supercoppa.

Chivu: “Mai visto un secondo tempo come Bologna-Inter. Non sempre con il bello si vince”- immagine 3
Inter TV

Il Bologna non è mai stato semplice per l'Inter negli ultimi anni. Ho visto un secondo tempo come non ho mai visto negli ultimi anni. Il Bologna mette in difficoltà tutti, un po' come l'Atalanta. E ho visto cose buone. Ma con il bello a volte non si vincono le partite, non si vince sempre dominando e con il possesso palla. Voglio aggiungere, non voglio togliere"

Leggi anche
Bellinazzo: “Inter, record di ricavi. Seconda in Serie A per utile! E non è la più...
VIDEO / Stankovic, che golazo con il Bruges: super traiettoria, sembra papà Deki

© RIPRODUZIONE RISERVATA