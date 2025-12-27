Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu in conferenza stampa. "Sarei ipocrita a dire che siamo contenti della Supercoppa"

"Questa squadra ci mette la faccia, sta lavorando sodo e sta provando a migliorare sotto tutti i punti di vista. Se ogni partita che non si vince diventa un problema, non è mai semplice".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. "Sarei ipocrita a dire che siamo contenti della Supercoppa.

Il Bologna non è mai stato semplice per l'Inter negli ultimi anni. Ho visto un secondo tempo come non ho mai visto negli ultimi anni. Il Bologna mette in difficoltà tutti, un po' come l'Atalanta. E ho visto cose buone. Ma con il bello a volte non si vincono le partite, non si vince sempre dominando e con il possesso palla. Voglio aggiungere, non voglio togliere"