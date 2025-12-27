"Luis Henrique si è trovato una realtà diversa da quella alla quale era abituato. Ogni dettaglio viene messo sotto la lente di ingrandimento. In questa circostanza e nelle ultime partite non ho visto un Luis Henrique che non sia all'altezza dell'Inter. Ha fatto il suo e ha cercato di dare il suo contributo alla squadra. Gli è mancato un po' di iniziativa".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Chivu: “Martinez lo rivedremo. Luis Henrique? Gli manca iniziativa ma grazie a Dio ha…”
ultimora
Chivu: “Martinez lo rivedremo. Luis Henrique? Gli manca iniziativa ma grazie a Dio ha…”
Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. "Gli dobbiamo dare tempo"
Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. "Gli dobbiamo dare tempo e fiducia giusta per esprimere al massimo le sue qualità perché grazie a Dio ne ha", ha aggiunto. Sui singoli prosegue: "Calhanoglu sta bene ed è uno di quelli a disposizione domani. Martinez? Ci ha dato buoni segnali nella semifinale di Riad, da qui a tutto gennaio, per tutti gli impegni che avremo, ci sarà modo di rivederlo ancora".
© RIPRODUZIONE RISERVATA