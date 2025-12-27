"Luis Henrique si è trovato una realtà diversa da quella alla quale era abituato. Ogni dettaglio viene messo sotto la lente di ingrandimento. In questa circostanza e nelle ultime partite non ho visto un Luis Henrique che non sia all'altezza dell'Inter. Ha fatto il suo e ha cercato di dare il suo contributo alla squadra. Gli è mancato un po' di iniziativa".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. "Gli dobbiamo dare tempo e fiducia giusta per esprimere al massimo le sue qualità perché grazie a Dio ne ha", ha aggiunto. Sui singoli prosegue: "Calhanoglu sta bene ed è uno di quelli a disposizione domani. Martinez? Ci ha dato buoni segnali nella semifinale di Riad, da qui a tutto gennaio, per tutti gli impegni che avremo, ci sarà modo di rivederlo ancora".