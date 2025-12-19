L'ex portiere ha parlato della scelta dell'allenatore nerazzurro sul portiere titolare della semifinale di Supercoppa tra Inter e Bologna

Prima della semifinale di Supercoppa Europea traIntere Bologna Emiliano Viviano ha parlato negli studi di SportMediaset: «Non è la prima scelta coraggiosa di Chivu questa su Josep Martinez, ma sono d'accordo con la sua decisione».