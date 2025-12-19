FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Viviano: “Josep Martinez? Una delle tante scelte coraggiose di Chivu. D’accordo perché…”

ultimora

Viviano: “Josep Martinez? Una delle tante scelte coraggiose di Chivu. D’accordo perché…”

Viviano: “Josep Martinez? Una delle tante scelte coraggiose di Chivu. D’accordo perché…” - immagine 1
L'ex portiere ha parlato della scelta dell'allenatore nerazzurro sul portiere titolare della semifinale di Supercoppa tra Inter e Bologna
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Prima della semifinale di Supercoppa Europea traIntere Bologna Emiliano Viviano ha parlato negli studi di SportMediaset: «Non è la prima scelta coraggiosa di Chivu questa su Josep Martinez, ma sono d'accordo con la sua decisione».

Viviano: “Josep Martinez? Una delle tante scelte coraggiose di Chivu. D’accordo perché…”- immagine 2

«Se lo devo mettere dentro lo metto dentro in queste partite in cui conta fare bene perché sono partite da dentro o fuori, se lo devi far giocare devi farlo in queste partite», ha sottolineato ancora l'ex portiere.

(Fonte: SM)

Leggi anche
Ranocchia: “Bonny ha stupito tutti, ma non cito solo lui! Chivu in allenamento...
Iuliano: “Inter sempre stata antipatica. E senza Calciopoli quel ciclo che ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA