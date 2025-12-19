Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni del podcas Versus. Queste le sue parole sull'Inter: "Se l'Inter avrebbe fatto quel ciclo senza Calciopoli? Secondo me no: l'avrebbe fatto successivamente perché è diventata una squadra importante che ha cominciato ad investire intelligentemente.
Ma se la Juve non fosse stata attaccata così tanto e mandata in Serie B, avrebbe continuato ad essere la Juve, ovvero la squadra più importante del calcio italiano per moltissimi anni. Perché aveva una squadra talmente forte, uno squadrone pazzesco e una società perfetta: e avrebbe dominato per anni.
Non aveva rivali in Italia, solo il Milan si avvicinava: le altre erano molto indietro. La Juve avrebbe continuato a dominare in Italia. La cosa più brutta è che la Juve non è più antipatica: vuol dire che non vinci. L'Inter adesso è super antipatica, a parte che lo è sempre stata: quando vinci sei antipatico".
