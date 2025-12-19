Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni del podcas Versus. Queste le sue parole sull'Inter

Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni del podcas Versus. Queste le sue parole sull'Inter: "Se l'Inter avrebbe fatto quel ciclo senza Calciopoli? Secondo me no: l'avrebbe fatto successivamente perché è diventata una squadra importante che ha cominciato ad investire intelligentemente.

Ma se la Juve non fosse stata attaccata così tanto e mandata in Serie B, avrebbe continuato ad essere la Juve, ovvero la squadra più importante del calcio italiano per moltissimi anni. Perché aveva una squadra talmente forte, uno squadrone pazzesco e una società perfetta: e avrebbe dominato per anni.

Non aveva rivali in Italia, solo il Milan si avvicinava: le altre erano molto indietro. La Juve avrebbe continuato a dominare in Italia. La cosa più brutta è che la Juve non è più antipatica: vuol dire che non vinci. L'Inter adesso è super antipatica, a parte che lo è sempre stata: quando vinci sei antipatico".