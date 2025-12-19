A Mediaset, l'ex difensore Andrea Ranocchia ha parlato così prima di Bologna-Inter di Supercoppa Italiana:
In studio a Mediaset, l'ex difensore Andrea Ranocchia ha parlato così prima di Bologna-Inter di Supercoppa Italiana
"Bonny? Sinceramente ha stupito un po’ tutti, lo stesso Diouf, anche Luis Enrique sta ingranando. Le seconde linee sono di alto livello e Chivu in questa stagione è molto bravo. È giusto, in allenamento lui vede anche cose che non vediamo e lui dà spazio a tutti.
Frattesi è forte, è un nazionale e gioca dove c’è Barella (come ruolo, ndr) che recupera velocemente. Bare è uno dei più forti centrocampisti al mondo. Frattesi fa fatica a trovare spazio, è una scelta personale e della società, credo voglia giocare. Vedremo cosa accadrà", ha detto.
