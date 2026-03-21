Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina

"Per noi ci sono in ballo 27 punti, tutto è possibile. Noi pensiamo ad essere competitivi. Abbiamo un vantaggio che può essere tanto o poco, dobbiamo continuare a pensare solo a noi stessi".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Conte ha parlato di pressione? Il calcio è pressione, nessuno ha mai escluso le squadre che inseguono.

Tutto è ancora possibile, siamo consapevoli delle ambizioni delle altre squadre e pensano anche loro di essere competitivi fino in fondo. Nessuno regala nulla, dobbiamo andare noi a prenderci tutto".