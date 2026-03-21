"Per noi ci sono in ballo 27 punti, tutto è possibile. Noi pensiamo ad essere competitivi. Abbiamo un vantaggio che può essere tanto o poco, dobbiamo continuare a pensare solo a noi stessi".
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Chivu: “Le parole di Conte mettono pressione? Nessuno ha mai…”
Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina
Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Conte ha parlato di pressione? Il calcio è pressione, nessuno ha mai escluso le squadre che inseguono.
Tutto è ancora possibile, siamo consapevoli delle ambizioni delle altre squadre e pensano anche loro di essere competitivi fino in fondo. Nessuno regala nulla, dobbiamo andare noi a prenderci tutto".
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