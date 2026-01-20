Chivu: “Ci vogliono serenità e responsabilità. Vogliamo essere dominanti”

FC Inter 1908
Qualche cambiamento di formazione rispetto alle previsioni della vigilia per Cristian Chivu, che nell'Inter che affronterà l'Arsenal
Marco Macca
Marco Macca 

Qualche cambiamento di formazione rispetto alle previsioni della vigilia per Cristian Chivu, che nell'Inter che affronterà l'Arsenal promuove Acerbi e Sucic.

Queste le parole dell'allenatore nerazzurro a Sky Sport prima del fischio d'inizio:

"Conta la responsabilità, l'atteggiamento della squadra, la voglia di essere dominanti. La serenità ma la voglia di vincere. Si gioca sulla qualità, gli errori: due squadre forti vogliono vincere".

(Fonte: Sky Sport)

