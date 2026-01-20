Qualche cambiamento di formazione rispetto alle previsioni della vigilia per Cristian Chivu, che nell'Inter che affronterà l'Arsenal promuove Acerbi e Sucic.
Chivu: “Ci vogliono serenità e responsabilità. Vogliamo essere dominanti”
Queste le parole dell'allenatore nerazzurro a Sky Sport prima del fischio d'inizio:
"Conta la responsabilità, l'atteggiamento della squadra, la voglia di essere dominanti. La serenità ma la voglia di vincere. Si gioca sulla qualità, gli errori: due squadre forti vogliono vincere".
(Fonte: Sky Sport)
